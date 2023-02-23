Клебо: соревноваться было весело. Давно не видел так много людей, упавших во время спринта

Пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе в финале мужского спринта в классическом стиле в рамках чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения).
«Здесь было весело соревноваться, были весёлые и сложные трассы. Прошло много времени с тех пор, когда мы в последний раз могли наблюдать так много людей, упавших во время спринта. Но мне было весело, и было на удивление здорово иметь такие хорошие ноги в финале», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.
Стоит также отметить, что, одержав победу в завершившемся сегодня спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), Йоханнес Клебо завоевал уже пятую подряд золотую медаль в спринте на крупных турнирах (чемпионатах мира и Олимпийских играх).
- 23 февраля 2023
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