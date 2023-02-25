«Семья». Супруга Большунова опубликовала милое фото с Александром и их дочкой

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милый семейный снимок из Малиновки (Архангельская область), где проходят Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты».

На фото Большунов держит на руках их дочь Еву, а Анна стоит рядом. Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

«Семья», — подписала фото Большунова.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Большунов успешно выступает на «Чемпионских высотах». Ранее Александр завоевал бронзу в спринте в классическом стиле и выиграл скиатлон. Александр полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).