Александр Большунов: российские спортсмены будут выступать на ОИ-2026

Российский лыжник Александр Большунов высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года.
«Мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и на чемпионате мира — я это уже говорил. Весь мир здесь. Сейчас две страны, а потом будет больше. Придёт наше время, и мы скажем всем «до свидания». Хватит уже, на самом деле. Нас там не ждут. А мы не собираемся, как они делают, никого закрывать, ограничивать.
Сегодня у МОК одни новости, а завтра Бах проснётся и поменяет мнение. Или ему скажут его поменять, я не знаю. Мы будем выступать на Олимпиаде 2026 года — но всему своё время. Запомните эту фразу. Нейтральный статус? Я не буду ничего комментировать. Скажу — всему своё время. Посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, что 0ситуация в мире может измениться по щелчку пальцев, и у нас тоже всё поменяется», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 26 февраля 2023
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