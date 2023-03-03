FIS изменила результаты прыжков на ЧМ-2023 под давлением журналистов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) внесла изменения в результаты соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин на чемпионате мира — 2023 по лыжным видам спорта, сообщает Sport.pl.

Польский статистик Томаш Голик доказал, что FIS допустила ошибку в подсчёте очков спортсменок. Дело было передано техническому делегату, а позже компании Swiss Timing. FIS пыталась скрыть ошибку, однако после вмешательства польского журналиста Михала Хмелевского изменения были внесены в результаты официальных соревнований. Это не повлияло на расположение спортсменок в итоговом протоколе. Первое место у Александрии Лутит (Канада), второе у Марен Лундбю (Норвегия), третье у Катарины Альтхаус (Германия).

«Поздравляю Томаша Голика. Если бы не ваша проницательность, не было бы доказательств ошибки FIS. Корректировка результатов чемпионата мира спустя 24 часа после проведения соревнования — случалось ли такое прежде? Делегат обещал разъяснить всю путаницу в деталях», — написал Хмелевски на своей странице в соцсетях.