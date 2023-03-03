«Мне стыдно». Терентьев — о своём выступлении в эстафете на «Чемпионских высотах»

Лыжник Александр Терентьев, представляющий команду Архангельской области в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», прокомментировал своё выступление в соревновании.

Напомним, Терентьев провалил первый этап, передав эстафету партнёру по команде Александру Большунову с отставанием от лидера в 2 минуты.

«Мне бы хотелось извиниться перед всеми болельщиками, перед Архангельской областью, в особенности перед Саньком Большуновым за то, что сегодня гонка получилась такой. Я не знаю, что такое. Летом сделали большой объём, много тренировались, надеялись, что в дистанционный гонках в этом году получится лучше, чем в прошлом. Но пока никакого прогресса, только какой-то маленький регресс идёт, всё хуже и хуже. Вроде стараемся, тренируемся, но всё равно как-то не идёт. Когда плохая гонка, и уже и лыжи не такие быстрые, и уже сам не такой быстрый, и трасса начинает казаться не такой.

Мне за себя стыдно, что так получается. Даже не знаю, что дальше. Пока даже нет желания тренироваться.

Не скажу, что нужна пауза. Нужно и не отдыхать, и не тренироваться, что-то между этим.

Сочинская высота на мне сказывается только негативно. И от гонки к гонке только хуже становится, а должно быть наоборот, чтобы от гонки к гонке мышцам становилось легче. А сейчас только становится хуже в геометрической прогрессии. Сейчас эмоции очень негативные

В Красногорске я заехал шестым в классике на 15 км. Думал, что «поймал», но потом было всё хуже и хуже», — сказал Терентьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.