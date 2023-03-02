«Россию скоро вернут». В Европе наконец заметили, что лыжи разваливаются без конкуренции

Давайте начнём с предисловия: да, мы в России часто преувеличиваем значение слов разных иностранных журналистов, спортсменов и чиновников. Да, мы слушаем каждый довод, сказанный в пользу нашего спорта и готовы относиться к нему более чем внимательно. И хотя пока эти слова не влекут за собой никаких действий, тональность выражений, кажется, начинает меняться.

На днях очень яркую тираду в подкасте Faster Skier позволил себе шведский журналист Томас Петтерсон, неплохо знающий, как обстоят дела в лыжах.

Он выразил уверенность в том, что Россию на следующий год вернут в лыжные гонки, причём решение будет принято вне зависимости от рекомендаций МОК и даже от ситуации на Украине. По мнению Томаса, всё дело в деньгах.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что мужские лыжные гонки скучноваты. Единственный вопрос – проиграет ли Клебо, но он всё время на своём уровне. Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой точки зрения, то, конечно, гонки с ними были бы более захватывающими.

Думаю, в следующем году мы их увидим. Пусть я против их присутствия здесь, однако мне кажется, что FIS их вернёт. FIS сейчас сильно страдает финансово, потому что российского телевидения здесь нет. Кажется, это была треть от всех поступлений. Знаю, что здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть.

Во главе FIS находится швед Йохан Элиаш, который всегда был дружественно настроен по отношению к России. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь для России. Готов поставить свой дом на это. Абсолютно всё указывает на то, что Россию вернут. Я не знаю, что может этому помешать. И даже не имеет значения, остановится ли конфликт на Украине. Мне это жутко не нравится, но всё будет именно так. Деньги решают всё».

Александр Большунов и Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

Действительно ли дело в русских деньгах?

Конечно, и в них тоже. Но не только в деньгах. И не только в русских.

Когда FIS принимала решение о недопуске наших спортсменов на международные старты, мы много раз проговаривали, чем это может грозить виду спорта в целом и международной федерации в частности. Цепочка простая: снижение зрелищности – отток зрителей – падение рейтингов – уход спонсоров – урезание бюджетов – уход спортсменов из лыжных гонок.

Безусловно, в международной федерации сидят неглупые люди. Конечно, они эту цепочку понимали, но, с учётом политического давления, решили попробовать проскочить. Однако, похоже, проскочить никак не получается, и чемпионат мира в Планице, который может вообще не окупиться из-за полупустых трибун на лыжных гонках – очередное тому подтверждение.

В Европе начинают публично признавать, что лыжные гонки без конкуренции, основанной на борьбе России и Норвегии, разваливаются и теряют большие деньги. Да, можно какое-то время выезжать на противостоянии норвежек и шведок в женских дисциплинах, но, кажется, не слишком долго. И, чтобы уйти с пути саморазрушения, рано или поздно придётся россиян возвращать.

По сути вопрос остаётся только один. Так рано это случится или поздно?