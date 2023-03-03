Александр Большунов отыграл больше минуты отставания на своём этапе эстафеты

Лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, сумел приблизиться к лидерам на втором этапе мужской эстафеты на «Чемпионских высотах», несмотря на падение.

Напомним, Александр Терентьев передал Большунову эстафету с отставанием в 2 минуты 9 секунд. Большунов завершил свой этап, уступая лидеру 47,2 секунды. На третьем этапе за сборную Архангельской области бежит лыжник Алексей Шемякин. Завершит гонку Дмитрий Горошников.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России. Турнир «Чемпионские высоты» в Архангельской области завершится 5 марта.