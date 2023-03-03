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Юрий Бородавко: брать российский флаг на финише на наших стартах — это неправильно

Юрий Бородавко: брать российский флаг на финише на наших стартах — это неправильно
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал финиш лыжника сборной Тюменской области Артёма Мальцева с флагом России в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», а также высказался о присутствии немецких журналистов на соревнованиях.

«Думаю, что брать российский флаг на финише на наших стартах — это неправильно. Мы и так находимся в России, соревнуемся в России, все представляем Россию, и ещё и флаг российский… Это не какая-то политическая акция, поэтому мы не очень приветствуем это.

Удивлён ли присутствию немецких журналистов? Удивлён, что они остались в России (улыбается). Потому что многих информационные агентства просто разворачивают и вывозят, чтобы никого не было, чтобы создать информационный вакуум», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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