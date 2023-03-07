Елена Вяльбе: возвращение под нейтральным статусом абсолютно неприемлемо

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о критериях возвращения российских лыжников на международные соревнования.

Российские лыжники были отстранены от участия в международных стартах год назад, вскоре после начала спецоперации на Украине. Но в прошлом месяце в Международном олимпийском комитете (МОК) начали вырабатывать критерии, по которым федерации смогут допускать россиян на соревнования.

«Условия, на которых мы должны будем возвращаться в мировые лыжи, для нас очень важный вопрос. Не могу сказать, что я единолично могу принять такое решение. Но моё глубокое убеждение — учитывая ситуацию, в которой находится Россия, возвращение под нейтральным статусом абсолютно неприемлемо. Никакого нейтрального статуса мы не должны принимать», — сказала Вяльбе в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи».