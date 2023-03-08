Лыжник Иверсен планирует начать подготовку к следующему сезону вне сборной Норвегии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен планирует начать подготовительный процесс к следующему сезону за пределами сборной Норвегии. На ЧМ-2023 Иверсен стал 13-м в марафоне классическим стилем.

«Я боролся и стал 13-м в этой гонке. Я испробовал всё, что мог. Конечно, это не тот результат, о котором я мечтал. Это разочаровывает, но таковы кондиции на данный момент. Сейчас моя форма оставляет желать лучшего. Я хочу гораздо большего, чем получаю по ходу нынешнего сезона.

Думаю, весной придётся искать личного тренера и вносить изменения в подготовительный процесс. Сейчас главное — найти путь к себе прежнему, а это сложнее, чем я предполагал ранее», — приводит слова Иверсена NRK.