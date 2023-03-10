Кильде прокомментировал достижение Шиффрин, которая одержала 86-ю победу на этапах КМ

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде прокомментировал 86-ю победу на этапах Кубка мира американки Микаэлы Шиффрин.

Напомним, Кильде и Шиффрин уже давно не скрывают, что состоят в отношениях. Сегодняшний успех американской горнолыжницы в гигантском слаломе в Оре (Швеция) позволил ей сравняться по количеству побед на этапах Кубка мира с абсолютным рекордсменом по этому показателю шведом Ингемаром Стенмарком.

«Конечно, это очень много для неё значит как для спортсмена, поскольку это достижение, ради которого она усердно работала на протяжении долгого времени. Но она, как и я, занимается этим не столько ради цифр и побед, сколько ради наслаждения и получения удовольствия», — сказал Кильде в интервью на YouTube-канале FIS Alpine.