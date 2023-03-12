Артём Мальцев рассказал о победной тактике в «Гонке Легкова»

Лыжник Артём Мальцев, второй год подряд ставший победителем «Гонки Легкова», рассказал о своей тактике на дистанции 30 км.
Антон Тимашов занял второе место, Сергей Волков оказался на третьей позиции. В шестёрку лучших также вошли Глеб Ретивых, Александр Терентьев и сам организатор – олимпийский чемпион Александр Легков.
«Где-то после 15-го километра предложил Антону Тимашову чуть-чуть растянуть, он согласился, пошли. Потом я пошёл натягивать на третьем круге, и народ стал потихоньку отваливаться. В принципе тактика такая и была, чтоб отцепить спринтеров перед финишем, чтоб не выезжать с ними на финишную прямую», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
«Гонка Александра Легкова» прошла в субботу, 11 марта, в подмосковном Пересвете и собрала около 1500 участников: как любителей, так и профессионалов. Они имели возможность помериться силами с легендами – Николаем Кругловым, Иваном Черезовым, Никитой Крюковым, Натальей Непряевой, Анастасией Кулешовой и другими.
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