Горнолыжник Одерматт в 58 очках от рекорда по сумме баллов на КМ, который держался 23 года
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Олимпийский чемпион 2022 года, двукратный чемпион мира, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт вплотную приблизился к историческому рекорду по сумме набранных очков в одном сезоне Кубка мира.
Ранее Одерматт стал победителем супергиганта на этапе КМ в Сольдеу (Андорра). После данного результата в общем зачёте Кубка мира, который швейцарец ранее досрочно выиграл, у него стало 1942 балла. Это всего на 58 очков меньше, чем у великого австрийского горнолыжника Хермана Майера в сезоне-1999/2000.
Одерматт побьёт рекорд Майера, если попадёт в топ-3 гигантского слалома в Сольдеу. Соревнования пройдут 18 марта. Примечательно, что швейцарец финишировал на подиуме во всех восьми стартах гигантского слалома, в которых принимал участие в этом сезоне.
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