Видеообзор победы Кертту Нисканен в гонке классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) состоялась женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая прошла дистанцию за 27.08,5.

Второе место по итогам гонки заняла немецкая лыжница Катарина Хенниг, уступившая лидеру 15,9 секунды. Тройку призёров замкнула норвежская спортсменка Анне Кьерсти Кальво.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5.

2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3.