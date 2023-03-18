Норвежский журналист: по Большунову никто не скучает. На Кубке мира нормально и без России

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт резко отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, россиянина Александра Большунова о положении дел на Кубке мира без россиян.

«Это очень грустно для мирового спорта», — сказал ранее Большунов, комментируя доминирование норвежцев, которые заняли первые десять мест в марафоне на 11-м этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия).

«Не удивлён комментариям господина Большунова. Он больше ничего не может сказать, не так ли? Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах в нынешних обстоятельствах не имеет никакого значения. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира нормально проходит и без российских спортсменов», — приводит слова Сальтведта Sport24.