«Этот норвежец врёт». Губерниев – на слова Сальтведта о том, что по Большунову не скучают

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта о том, что «по Александру Большунову никто особо не скучает на Кубке мира».

«Какой-то норвежский журналист Сальтведт говорит, что по Большунову особо никто не скучает, что Кубок мира проходит нормально и без россиян. В отличие от многих, я с норвежцами общаюсь. И я по-прежнему в биатлонном чате комментаторов, никто меня оттуда не выгонял. Все прекрасно понимают, что Кубок мира неполноценный. Да, с точки зрения призовых, когда норвежцы выигрывают, вопросов нет – может, внутри никто не грустит. Но незаполненные трибуны на норвежском марафоне и десять норвежцев на первых местах – вид спорта умирает без нас.

В биатлоне ситуация другая: там реально пофиг, что нас нет. Там всё хорошо, конкуренция. Но мы тоже стараемся быть заметными. В лыжах ситуация другая, и этот норвежец врёт. Я ему давал интервью, и потом норвежцы мне написали в NRK: «Ты абсолютно прав». Я говорю: «Ребята, вы понижаете статус без русских». И они все всё прекрасно понимают. Болельщиков не обманешь – там рейтинги рухнули, на треть меньше чемпионат мира смотрели. Что они там ерунду пишут?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».