Наталья Непряева: сейчас настраиваю себя на то, что мы обязательно вернёмся на Кубок мира
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева ответила, как поддерживает мотивацию соревноваться на фоне отстранения от международных стартов.
«Голод до побед ещё точно есть. Если бы его не было, то и меня бы уже здесь не было. Конечно, не буду скрывать, что мотивация уже не такая, как в предыдущие годы, когда ты понимаешь, что готовишься к чемпионату мира, к Олимпиаде. Настрой немного другой, нежели сейчас. Но сейчас я настраиваю себя на то, что мы обязательно туда вернёмся, и чтобы вернуться туда на высокий уровень, нужно каждый раз заставлять себя выходить на те скорости, которые нужно показывать там», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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