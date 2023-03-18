Наталья Непряева: сейчас настраиваю себя на то, что мы обязательно вернёмся на Кубок мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева ответила, как поддерживает мотивацию соревноваться на фоне отстранения от международных стартов.

«Голод до побед ещё точно есть. Если бы его не было, то и меня бы уже здесь не было. Конечно, не буду скрывать, что мотивация уже не такая, как в предыдущие годы, когда ты понимаешь, что готовишься к чемпионату мира, к Олимпиаде. Настрой немного другой, нежели сейчас. Но сейчас я настраиваю себя на то, что мы обязательно туда вернёмся, и чтобы вернуться туда на высокий уровень, нужно каждый раз заставлять себя выходить на те скорости, которые нужно показывать там», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.