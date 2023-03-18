Сергей Устюгов сообщил, что не выступит в марафоне на чемпионате России — 2023

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов поделился планами на оставшуюся часть чемпионата России – 2023.
«Бежать командные гонки я не планировал. У нас тут много молодых ребят. Пускай бегают, а я хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках. Наверное, побегу скиатлон и 15-километровую разделку. Марафон не побегу. А зачем? Впереди у меня Югорский марафон — там планирую принять участие в обеих дистанциях. Там хороший призовой фонд, нельзя пропускать такое событие, тем более в моём регионе. А ещё есть настрой ехать в Мончегорск на 70 км — надо попробовать, поставить галочку. Как говорит мой первый тренер Иван Геннадьевич Брагин: «Кто не бегал 70 км, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Так что надо сбегать, а потом можно думать, чем дальше заниматься. Если будет хорошая работа, то можно будет и подытожить всё это. Поживём-увидим. Ничего загадывать пока не буду», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 18 марта 2023
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