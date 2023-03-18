Непряева: много кто летом смеялся над Устюговым, а Серёга просто доказал всем: «Выкусите!»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала результаты мужского личного спринта на чемпионате России – 2023. Его победителем стал Сергей Устюгов, второе место занял возлюбленный Непряевой Александр Терентьев, тройку призёров замкнул Александр Большунов.

«Для меня не удивительно, что Большунов третий. Там же Саша Терентьев бежал. Есть вот эта троица у мужчин, и они между собой меняются в зависимости от самочувствия, трассы, подготовки лыж. Всё равно все знают, что есть три лидера и кто-то из них победит. Для Терентьева второе место – хороший результат. Не успех и не поражение.

Что касается победы Устюгова, то это тоже не удивительно. Сергей уже выигрывал, и он уже не раз показывал в этом году, что действительно очень сильный лыжник. Я за него рада просто по-человечески, потому что очень много кто над ним летом смеялся, над его подготовкой, что он сам по себе, по самочувствию, где-то поменьше делает. Серёга просто доказал всем: «Выкусите!»» — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».