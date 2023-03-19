Татьяна Сорина рассказала, как вторая беременность изменила жизненный график

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, как беременность изменила жизненный график.
«Как вторая беременность изменила жизненный график? Не изменила вообще. Я так же, как и раньше, езжу на сборы, на протяжении сезона постоянно находилась вместе с командой, разве что в Малиновку на «Чемпионские высоты» не ездила — отправилась на сборы в горы. Если сравнивать с тем периодом, когда мы ждали Софию, я тогда даже больше сидела дома. Месяца два, наверное. Сейчас продолжаю кататься в составе всей группы, мы даже планируем поехать после чемпионата России на две недели в Кировск. Будем там до 11 апреля.
Кто будет заниматься детьми, когда приступлю к серьёзным тренировкам? Дети будут с нами. Мы сейчас активно пытаемся найти няню, а желательно двух, чтобы нам с Егором было максимально комфортно работать. Соответственно, уже планируем все свои перемещения. Остальное будет зависеть от того, как сложится сезон», — приводит слова Сориной RT.
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