Кулешова — о бронзе в скиатлоне: остался сильный осадок. В конце ноги совсем закислились

Российская лыжница Анастасия Кулешова высказалась о третьем месте в скиатлоне на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

«Остался очень сильный осадок. На последнем подъёме видела, что есть какой-то запас, потому что у меня ноги совсем закислились. На спуске уже на деревянных ногах ехала, не могла их согнуть и ехать правильно, чтобы была максимальная скорость.

Лиза – очень хороший финишёр. Для меня это трудновато, но я не ожидала, что она будет прямо около моих лыж. Конечно, расстроилась, но хочу сказать, что Лиза – молодец, провела очень правильную гонку.

Когда ноги закислились, то уже думала только о серебре. Причём я была в полной уверенности, что буду сегодня вторая. Но, пока не пересечёшь финишную черту, ни в чём нельзя быть уверенной на сто процентов», — сказала Кулешова в эфире телеканала «Матч ТВ».