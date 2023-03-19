«Он даже не заметил, наверное». Сергей Устюгов — о реакции Большунова на его падение

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался о своём падении в скиатлоне на чемпионате России – 2023, которое помешало ему побороться с Александром Большуновым за победу.
«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся и упал. Голову поднимаю – а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Саня, не оглядываясь назад, пошёл. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, и побеждает сильнейший. На мне сказалась усталость, я поскользнулся, упал, и это нормально.
Казалось, что могу догнать? Нет такого, как было раньше. Стоит ограничитель. Я включался, доходил до красной зоны, скидывал обороты. Я сам это прекрасно понимаю, и отсечка до сих пор стоит, никуда не ушла. Нет такого, что дал-дал, вспышка пошла, дотерпел до спуска. Всё-таки приходилось где-то сбавлять, останавливать себя. Хочется, чтобы эта отсечка куда-то ушла, тем более здесь, на чемпионате.
Надо дальше продолжать? У меня ещё впереди 15 километров коньком. Заглянул в план – там стоит эстафета и полтинник. Я немного расстроился, поскольку думал, что только индивидуальные гонки и на этом всё. Но созвонюсь с Маркусом и узнаю, что он думает по этому поводу», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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