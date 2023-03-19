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Видеообзор победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени

Видеообзор победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени
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Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Вторым стал российский спортсмен Сергей Устюгов, упавший за полтора километра до финиша и отставший от лидера на 5,0 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Тюменской области Иван Якимушкин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень
Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.

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