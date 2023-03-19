Горнолыжница Шиффрин установила два рекорда в финале Кубка мира сезона-2022/2023

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительнице соревнований в гигантском слаломе в финале Кубка мира по горнолыжному спорту сезона-2022/2023.

Эта победа стала 88-й для Шиффрин на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. Таким образом, горнолыжница обновила свой рекорд. Ранее американская спортсменка побила рекорд шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка, на счету которого было 86 побед на этапах Кубка мира.

Шиффрин добилась 21-й победы в гигантском слаломе, побив рекорд среди женщин, установленный швейцаркой Френи Шнайдер (20). Американка поднялась на подиум в Кубке мира в 138-й раз, что также является рекордом. Прежний рекорд по количеству подиумов на Кубке мира по горнолыжному спорту у женщин принадлежал американской горнолыжнице Линдси Вонн.