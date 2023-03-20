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«Ничего, что страна растила и кормила?» Вяльбе — о желании спортсменов сменить гражданство

«Ничего, что страна растила и кормила?» Вяльбе — о желании спортсменов сменить гражданство
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась о желании спортсменов из России сменить гражданство ради выступления на международных стартах.

«Подождите, а этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили? Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется. Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься – пять, четыре или три – ты был полностью на государственном обеспечении. А сейчас, в такой момент, ты готов предать родину? Я другого не вижу этому объяснения, для меня это – предательство родины, вот и всё. Я очень надеюсь, что у нас нет таких лыжников», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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