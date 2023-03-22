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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих лидирует, Тириль Уднес Венг — в тройке

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих лидирует, Тириль Уднес Венг — в тройке
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей соревнований в спринте свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине. Отметим, что это третья подряд победа Шистад в спринте на КМ.

По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в спринтерском зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 871.
2. Майя Дальквист (Швеция) — 849.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 718.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 714.
5. Джулия Керн (США) — 667.
6. Лаура Гиммлер (Германия) — 659.
7. Йонна Сундлинг (Швеция) — 637.
8. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 631.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 618.
10. Джессика Диггинс (США) — 550.

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