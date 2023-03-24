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«Блестяще поддержала». Губерниев высмеял реакцию Вяльбе на критику от 17-летней лыжницы

«Блестяще поддержала». Губерниев высмеял реакцию Вяльбе на критику от 17-летней лыжницы
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о словах 17-летней лыжницы Алины Пеклецовой, раскритиковавшей условия подготовки в родной Вологде.

Напомним, в ответ на данную критику Вяльбе назвала юную лыжницу «глупой, чтобы фильтровать заявления» и заявила, что «её накручивает тренер».

«Президент ФЛГР просто блестяще поддержала юную лыжницу Алину Пеклецову из Вологды, которая вместе с другими вологодскими спортсменами не имеет условий для тренировок! Браво, Елена Валерьевна, браво!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Это уже не первый критический пост Губерниева о Вяльбе за последние дни. Два дня назад комментатору не понравилось, что глава ФЛГР не вышла награждать биатлонистку Екатерину Носкову, завоевавшую серебряную медаль в составе первой команды ХМАО-Югра на чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам.

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