Лыжник сборной России Тимашов: меня сильно выбило из колеи пребывание в Европе

Российский лыжник Антон Тимашов рассказал о своих проблемах в прошлом сезоне.
«В прошлом году меня очень сильно выбило из колеи пребывание в Европе. Постоянные контрольные тренировки, когда необходимо доказывать своё право на место в команде, на старт в определённой гонке… В конце сезона уже было принято решение, что меня отправят на этап в Лахти, но в итоге сказали – такая ситуация, лучше дома побудь.
В принципе, это уже неважно было. Ведь Олимпиада – раз в четыре года. И я делал всё, чтобы отобраться в состав команды в Пекин. Но не получилось. А то, что не поехал на Кубок мира, уже мелочи», — сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
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