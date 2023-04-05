Источник: фристайлистку Марию Доброву избил чемпион России Артём Набиулин

Стала известна личность злоумышленника, который избил серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу российскую фристайлистку Марию Доброву в Сочи.

Ранее стало известно, что 23-летнюю Доброву доставили в больницу Сочи с сильным ушибом переносицы. Её якобы избил неизвестный, свидетелям конфликта пришлось вызывать скорую и полицию. Молодые люди были знакомы первый день.

Им оказался чемпион России 2021 года по ски-кроссу, победитель Универсиды-2019 по фристайлу Артём Набиулин, сообщает телеграм-канал 112. Ранее, в марте 2023 года, он был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил. Его признали виновным в нарушении п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

Фото: https://t.me/ENews112/13337

Доброва является участницей чемпионата мира и этапов Кубка мира, победительницей и призёром этапов Кубка Европы, призёром чемпионата России, победительницей первенства России в ски-кроссе.