В Федерации фристайла России сообщили, что им известно об обращении Добровой в больницу
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Член президиума Федерации фристайла России, директор Федерации фристайла Санкт-Петербурга Елена Гитина заявила «Фонтанке», что ей известно о факте нахождения серебряной медалистки Кубка Европы в ски-кроссе Марии Добровой в больнице.
Ранее стало известно, что 23-летнюю Доброву доставили в больницу Сочи с сильным ушибом переносицы. Её якобы избил чемпион России 2021 года по ски-кроссу, победитель Универсиды-2019 по фристайлу Артём Набиулин. Ранее, в марте 2023 года, он был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
По информации издания, со слов Гитиной, Доброва и Набиулин вместе находились на отдыхе в Сочи. Молодые люди что-то не поделили. В результате Добровой пришлось обратиться в больницу.
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