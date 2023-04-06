«Папа радовался бы со мной». Лыжница Пантрина объяснила слёзы после победы в Малиновке

Российская лыжница Елизавета Пантрина объяснила, почему не смогла сдержать слёз после победы в командном спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«В тот день, когда мы выиграли командный спринт, у папы был день рождения. Думаю, он бы радовался вместе со мной той победе. Но папы, к сожалению, уже давно нет с нами. Тогда на меня эмоции очень сильные нахлынули. Всё-таки «Чемпионские высоты» – альтернатива чемпионату мира, в сильной конкуренции удалось выиграть, да ещё в такой день. Вот и накатили слёзы», — сказала Пантрина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, победу в женском командном спринте в рамках завершившихся в феврале соревнований «Чемпионские высоты» одержала сборная Тюменской области, которую представили Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.