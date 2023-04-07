Непряева — о двух первых местах в гонке КР: все просто счастливы. Потеснимся на пьедестале

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, высказалась о присуждении двух золотых медалей в гонке на 10 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Спортсменка разделила первое место с представительницей Москвы Анастасией Прокофьевой.
«Часто бывало такое на Кубке мира, когда результаты у лыжников одинаковые. Помню, на прошлой Олимпиаде давали две бронзовые медали. Поэтому два первых места – все просто счастливы. Потеснимся на пьедестале.
По дистанции очень сложно ориентироваться, потому что со стартовой калитки можно уйти в течение трёх секунд. То есть кто-то уходит в 0,0, а кто-то на три секунды раньше. Поэтому то, что кричат тренеры, — это всё равно плюс-минус три секунды, необъективно», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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