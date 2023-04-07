Александр Большунов заявил, что планирует завершить сезон 16 апреля в Магадане

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов сообщил, какой гонкой завершит сезон-2022/2023.

«Буду ли выступать в Мончегорске? Елена Валерьевна Вяльбе меня забирает на другое лыжное мероприятие. Оно пройдёт в Магадане», — приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, 15 и 16 апреля в Магадане пройдут всероссийские соревнования «Лыжня Вяльбе». 16 апреля в Мончегорске пройдёт гонка на 70 км с общего старта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам.

Сегодня, 7 апреля, Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на восьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Кировске. Вторым стал представитель Республики Коми Илья Семиков. Третье место занял Денис Спицов.