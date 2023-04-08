Большунов — о падении соперников в гонке КР: что было сзади в спринте, я не знаю

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.

«Видел ли, какие страсти разгорелись после меня? Был финал, было ускорение через 300 метров после старта, а потом уже работал до финиша. А что было сзади, я не знаю.

Финишная часть здесь не такая, как обычно. Здесь длинный выкат, и до поворота ещё надо прилично работать без палок, успевать отталкиваться ногами. Если чуть раньше встанешь, то потеряешь драгоценные секунды. Нужно искать золотую середину, идеально проходить поворот. Можно сказать, уникальный круг.

Погода менялась, опять сегодня теплело. Если в прологе бежали на холодных лыжах, то на полуфинал и финал взяли лыжи потеплее. Снег стал намного мокрее, солнышко немного его растопило.

В гонке преследования соперники будут стартовать чуть позже меня. Но им, наверное, будет попроще, потому что они будут стартовать вместе, а мне придётся бороться как всегда – сам с собой. Можно сказать, индивидуальная гонка для меня, и я буду стараться работать на чистое время», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».