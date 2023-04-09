Екатерина Смирнова стала лучшей в дистанционных гонках по итогам Кубка России — 2022/2023

Российская лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей зачёта дистанционных гонок в рамках Кубка России – 2022/2023.

В текущем сезоне Смирнова заняла четыре третьих места в дистанционных гонках, а также выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

В заключительной гонке КР (пасьют свободным стилем) Смирнова заняла четвёртое место, обойдя свою прямую конкурентку Анастасию Прокофьеву.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 24.45,8.

2. Мария Истомина — отставание 30,5 секунды.

3. Вероника Степанова +44,4.

4. Екатерина Смирнова +54,5.

5. Анастасия Прокофьева +1.11,0.

6. Анастасия Доценко +2.20,7.

7. Лидия Горбунова +2.21,7.

8. Дарья Непряева +2.21,8.