Большунов: чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня — человек, который его нашла

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с женой Анной, а также об отношениях с людьми.

«Олимпийские чемпионы – это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие, как все. Вот даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня – тот человек, который его нашла. Её вклад неоценим. Она всегда старается, поддерживает. И семья для меня сейчас – это главное.

Когда я без настроения, со мной реально очень сложно. А Аня, в принципе, с этим справляется. Теперь у нас ещё человек появился. Только вижу, сразу всё хорошо становится. Какими бы ни были эмоции после соревнований, только встречаю Еву – и всё классно. С ней намного интереснее, чем на стартах.

Добрый и ранимый человек, который не хочет в свой внутренний мир не пускать никого, кроме Ани и семьи. Согласен с таким описанием? Скорее, да. В принципе, я могу запустить, но это должен быть проверенный человек. Открываться всем – действительно не про меня.

Были случаи, когда открывался и потом разочаровывался? Да вот те же интервью. Если говоришь откровенно, ты же всё равно открываешься. А потом получаешь… И слушаешь: «Да я не хотел, я не думал»… Ну, не думай дальше. Но за косяки надо отвечать. Во всём», – цитирует Большунова Sports.ru.