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Стартовый протокол мужского марафона на ЧР по лыжным гонкам

В воскресенье, 16 апреля, состоится финальный мужской старт чемпионата России по лыжным гонкам. Лыжники пройдут дистанцию длиной 70 километров в Мончегорске (Мурманская область).

Стартовый протокол. Чемпионат России по лыжным гонкам. Марафон, 70 км

Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан)

2. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО — Югра)

3. Александр Гребенько (Мурманская область)

4. Андрей Ларьков (Республика Татарстан)

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан)

6. Егор Митрошин (Республика Мордовия)

7. Максим Зубцов (Мурманская область)

8. Алексей Шемякин (Архангельская область)

9. Алмаз Таипов (Республика Татарстан)

10. Дмитрий Кондрашов (Москва)

11. Владимир Фролов (Республика Татарстан)

12. Константин Тиунов (Москва)

13. Дмитрий Баграшов (Удмуртская республика)

14. Сергей Волков (Республика Татарстан)

15. Рифат Сафиуллин (Ханты-Мансийский АО — Югра)

16. Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург)

Всего на старт выйдут 67 спортсменов. Начало марафона — в 10:00 по московскому времени.