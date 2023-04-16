Герой чемпионата мира — 2023 Симен Хегстад Крюгер объявил о помолвке с подругой

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер в социальных сетях объявил о помолвке со своей подругой Кристине. Он опубликовал совместное фото с девушкой, добавив эмодзи «обручальные кольца».
Фото: из личного архива Симена Хегстада Крюгера
30-летний Крюгер стал главным героем чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам, который прошёл в Планице (Словения). Симен выиграл две личные золотые медали – в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле. Также он помог сборной Норвегии выиграть золото в эстафете.
Интересно, что, несмотря на столь высокие результаты, руководство команды не поставило его на марафон в классическом стиле, что вызвало критику как со стороны самого спортсмена, так и со стороны экспертов.
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