Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Герой чемпионата мира — 2023 Симен Хегстад Крюгер объявил о помолвке с подругой

Герой чемпионата мира — 2023 Симен Хегстад Крюгер объявил о помолвке с подругой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер в социальных сетях объявил о помолвке со своей подругой Кристине. Он опубликовал совместное фото с девушкой, добавив эмодзи «обручальные кольца».

Фото: из личного архива Симена Хегстада Крюгера

30-летний Крюгер стал главным героем чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам, который прошёл в Планице (Словения). Симен выиграл две личные золотые медали – в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле. Также он помог сборной Норвегии выиграть золото в эстафете.

Интересно, что, несмотря на столь высокие результаты, руководство команды не поставило его на марафон в классическом стиле, что вызвало критику как со стороны самого спортсмена, так и со стороны экспертов.

Материалы по теме
Клебо больше не самый крутой в сборной Норвегии? Его соперник почти стал королём лыж!
Клебо больше не самый крутой в сборной Норвегии? Его соперник почти стал королём лыж!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023