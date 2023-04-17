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«Нет лыжни, но есть большое желание». Большунов и Спицов покатались на льду в Магадане

«Нет лыжни, но есть большое желание». Большунов и Спицов покатались на льду в Магадане
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов и чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов провели совместную тренировку на льду Нагаевской бухты (Охотское море). Спортсмены приехали в Магадан по приглашению президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая является уроженкой этих мест.

«Вчера попробовали, протестировали, погода была гораздо сложнее. Была метель, видимость не очень хорошая. А сегодня солнышко даже местами выходит, красота. Пытались дойти до ледокола, но, если бы он стоял прямо у льда, наверное, дошли бы», — сказал Спицов в эфире телеграм-канала «Город Магадан».

«На самом деле в таких местах даже классно тренироваться. Здесь лыжни нет, но есть большое желание кататься в таких красивых местах», — добавил Большунов.

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