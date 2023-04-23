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Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии

Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо объявил о том, что не будет готовиться к следующему сезону в составе сборной Норвегии.

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им не придется платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора», — приводит слова Клебо VG.

При этом именитый лыжник надеется, что, несмотря на данное решение, ему всё же удастся принять участие в чемпионате мира. На данный момент лыжники, не входящие в состав национальной команды, не допускаются к первенству планеты.

«Мы надеемся и верим, что они это изменят, и я смогу поехать на чемпионат мира в следующем сезоне, если буду достаточно хорош для участия в соревнованиях», — добавил Клебо.

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.

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