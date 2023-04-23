Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо объявил о том, что не будет готовиться к следующему сезону в составе сборной Норвегии.
«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им не придется платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора», — приводит слова Клебо VG.
При этом именитый лыжник надеется, что, несмотря на данное решение, ему всё же удастся принять участие в чемпионате мира. На данный момент лыжники, не входящие в состав национальной команды, не допускаются к первенству планеты.
«Мы надеемся и верим, что они это изменят, и я смогу поехать на чемпионат мира в следующем сезоне, если буду достаточно хорош для участия в соревнованиях», — добавил Клебо.
Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.
- 23 апреля 2023
-
22:07
-
21:55
-
21:01
-
13:19
-
11:43
-
10:17
-
10:08
- 22 апреля 2023
-
10:04
-
00:54
- 21 апреля 2023
-
23:38
-
17:00
-
14:43
-
14:03
-
13:42
-
10:19
-
09:40
- 20 апреля 2023
-
12:25
-
12:17
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04