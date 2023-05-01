«Терапия любовью, солнцем и шопингом». Наталья Непряева опубликовала новое фото с отдыха

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях фото с совместного отдыха с возлюбленным – двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александром Терентьевым.
«Терапия любовью, солнцем и шопингом», — подписала фото Непряева.
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.
На прошедшем чемпионате России — 2023 Терентьев завоевал две медали — серебро в личном спринте и золото в командном. Непряева же выиграла личный спринт в классическом стиле, скиатлон и марафон в свободном стиле.
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