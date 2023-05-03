Наталья Непряева опубликовала новое фото с отдыха в Дубае в компании Александра Терентьева

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным – двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александром Терентьевым. Пара отдыхает в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.

На прошедшем чемпионате России — 2023 Терентьев завоевал две медали — серебро в личном спринте и золото в командном. Непряева же выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем.

Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.