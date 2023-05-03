Наталья Непряева опубликовала новое фото с отдыха в Дубае в компании Александра Терентьева

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным – двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александром Терентьевым. Пара отдыхает в Дубае (ОАЭ).
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.
На прошедшем чемпионате России — 2023 Терентьев завоевал две медали — серебро в личном спринте и золото в командном. Непряева же выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем.
Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.
- 3 мая 2023
-
20:50
-
20:13
-
19:47
-
09:26
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:15
-
12:59
-
12:40
-
11:20
-
09:36
- 1 мая 2023
-
21:59
- 30 апреля 2023
-
11:14
-
10:21
- 29 апреля 2023
-
12:38
-
12:13
-
09:48
- 28 апреля 2023
-
15:47
-
15:13
-
14:20
-
11:39
-
10:32
- 27 апреля 2023
-
20:59
-
17:59
-
17:49
-
16:56
-
12:07
-
11:58
-
10:42
-
09:53
- 26 апреля 2023
-
13:59
-
13:42
-
12:19