Йоханнес Клебо опубликовал фото с голым торсом с отдыха

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с отдыха.

«Отпускное настроение», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023:

• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• Завоевал серебро в скиатлоне;

• Занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• Завоевал золото в эстафете;

• Занял второе место в марафоне классическим стилем.