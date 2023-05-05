Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Фалла стала мамой

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2014 года в личном спринте, двукратный призёр Олимпиады 2018 года и пятикратная чемпионка мира Майкен Касперсен Фалла родила первенца. Спортсменка поделилась трогательной фотографией в социальной сети.

Фото: Социальные сети Майкен Фаллы

Майкен Касперсен Фалла родила мальчика в начале апреля 2023 года. Ребёнка назвали Элвин.

Норвежская лыжница завершила профессиональную спортивную карьеру в 2022 году, она покинула расположение сборной вместе с Терезе Йохауг — четырёхкратной олимпийской чемпионкой 2010 и 2022 годов, 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. В январе 2023 года Майкен Фалла сообщила на своей странице в социальной сети о своей беременности.