Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Фалла стала мамой
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Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2014 года в личном спринте, двукратный призёр Олимпиады 2018 года и пятикратная чемпионка мира Майкен Касперсен Фалла родила первенца. Спортсменка поделилась трогательной фотографией в социальной сети.
Фото: Социальные сети Майкен Фаллы
Майкен Касперсен Фалла родила мальчика в начале апреля 2023 года. Ребёнка назвали Элвин.
Норвежская лыжница завершила профессиональную спортивную карьеру в 2022 году, она покинула расположение сборной вместе с Терезе Йохауг — четырёхкратной олимпийской чемпионкой 2010 и 2022 годов, 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. В январе 2023 года Майкен Фалла сообщила на своей странице в социальной сети о своей беременности.
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