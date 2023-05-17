Фрида Карлссон — о фотографиях с разбитым носом: я королева драмы

Шведская лыжница, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Фрида Карлссон прокомментировала фотографии с разбитым лицом, которые спортсменка опубликовала в социальных сетях в апреле 2023 года. На них лыжница изображена с кровавыми подтёками вокруг носа и рта.

Фото: Социальные сети Фриды Карлссон

«Это не так драматично, как кажется. Я получила удар палкой во время тренировки и упала вниз лицом, не успев подстраховаться, поэтому у меня пошла кровь из носа. Но я продолжила тренировку. Да, у меня просто пошла кровь!

Тогда со мной была Моа Илар (другая известная шведская лыжница. — прим. «Чемпионата»), именно она сказала: «Не вытирай кровь, останься на месте, чтобы я могла тебя сфотографировать!» Это было очень весело! Я королева драмы», — приводит слова спортсменки шведское издание SVT Sport.