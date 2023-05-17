Фрида Карлссон — о фотографиях с разбитым носом: я королева драмы

Шведская лыжница, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Фрида Карлссон прокомментировала фотографии с разбитым лицом, которые спортсменка опубликовала в социальных сетях в апреле 2023 года. На них лыжница изображена с кровавыми подтёками вокруг носа и рта.
Фото: Социальные сети Фриды Карлссон
«Это не так драматично, как кажется. Я получила удар палкой во время тренировки и упала вниз лицом, не успев подстраховаться, поэтому у меня пошла кровь из носа. Но я продолжила тренировку. Да, у меня просто пошла кровь!
Тогда со мной была Моа Илар (другая известная шведская лыжница. — прим. «Чемпионата»), именно она сказала: «Не вытирай кровь, останься на месте, чтобы я могла тебя сфотографировать!» Это было очень весело! Я королева драмы», — приводит слова спортсменки шведское издание SVT Sport.
- 17 мая 2023
-
11:20
-
11:03
-
10:22
-
10:15
- 16 мая 2023
-
16:19
-
14:24
-
11:47
-
00:09
- 15 мая 2023
-
14:55
-
14:05
-
13:15
- 14 мая 2023
-
18:55
-
12:57
- 13 мая 2023
-
18:04
-
15:34
-
11:01
-
09:57
- 12 мая 2023
-
15:56
-
10:34
- 11 мая 2023
-
22:51
-
17:00
-
16:09
- 10 мая 2023
-
16:17
-
15:43
-
12:17
-
09:43
- 9 мая 2023
-
12:41
-
10:03
-
09:46
-
09:18
- 8 мая 2023
-
19:03
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15