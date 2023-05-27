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«Прошу понять нашу боль». Ковальчик обратилась к болельщикам и СМИ после гибели мужа

«Прошу понять нашу боль». Ковальчик обратилась к болельщикам и СМИ после гибели мужа
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик сообщила дату проведения похорон её мужа Кацпера Текиели, погибшего под лавиной в Альпах, а также обратилась к болельщикам и СМИ.

«Прощание с Кацпером состоится в Гданьске 30 мая. Пожалуйста, пожертвуйте деньги приютам для животных вместо покупки цветов и венков. Мой дорогой муж любил животных и старался всячески помогать им на протяжении всей жизни. Я также прошу уважать частную жизнь нашего сына Хуго и нашей семьи, понять нашу боль от утраты», — написала Ковальчик на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Текиели, который занимался альпинизмом, погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено 18 мая недалеко от горной вершины Юнгфрау.

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