«Прошу понять нашу боль». Ковальчик обратилась к болельщикам и СМИ после гибели мужа

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик сообщила дату проведения похорон её мужа Кацпера Текиели, погибшего под лавиной в Альпах, а также обратилась к болельщикам и СМИ.
«Прощание с Кацпером состоится в Гданьске 30 мая. Пожалуйста, пожертвуйте деньги приютам для животных вместо покупки цветов и венков. Мой дорогой муж любил животных и старался всячески помогать им на протяжении всей жизни. Я также прошу уважать частную жизнь нашего сына Хуго и нашей семьи, понять нашу боль от утраты», — написала Ковальчик на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Текиели, который занимался альпинизмом, погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено 18 мая недалеко от горной вершины Юнгфрау.
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