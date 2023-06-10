Эмиль Иверсен: отчасти ожидал, что меня не вызовут в сборную Норвегии

Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, ранее исключённый из состава сборной Норвегии, рассказал о своём плане подготовки.

«Я знаю, над какими аспектами нужно поработать. Прежде всего это сила и техника. Иногда я был слишком легкомысленным на тренировках. Сейчас я всё равно слишком слаб. Нужно более серьёзно относиться к работе, к отдельным аспектам подготовки. Если я не стану лучше бегать на лыжах, то, по крайней мере, буду сильнее. Отчасти я ожидал, что меня не вызовут в сборную Норвегии. Но есть лыжники, которые тоже покидали национальную команду в прошлом, но смогли добиться отличных результатов. Это даёт мне дополнительную уверенность. Я верю в свой план», — приводит слова Иверсена TV2.