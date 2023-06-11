Выступавшая за рубежом лыжница Прохорова рассказала, как теперь к ней относятся иностранцы

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова рассказала об изменениях в отношениях с иностранцами после начала СВО.

«Последние годы я вела интернациональную политику. Я выступала за австрийскую команду «Ски Вилли» в лыжных марафонах. Я до сих пор не уволена оттуда, но не могу выступать, пока FIS не допускает российских лыжников. Не могу выступать и в лыжероллерных соревнованиях. Раньше у меня было больше свободы действий, я много общалась с иностранцами. Неприятно, что не могу общаться в таком формате, как раньше.

Те из иностранцев, кого я могу назвать друзьями, поддержали меня после начала СВО. Те, с кем общались время от времени, задавали вопросы о том, что происходит. А что я могу ответить? Я не знаю. Я не пью кофе с теми, кто принимает решения. Надеюсь, что всё образуется», — сказала Прохорова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.