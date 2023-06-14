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Серебряный призёр ЧМ Артём Мальцев во второй раз стал отцом

Серебряный призёр ЧМ Артём Мальцев во второй раз стал отцом
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете российский лыжник Артём Мальцев сообщил, что сегодня, 14 июня, во второй раз стал отцом.

«Спасибо, моя родная, за второго сына», — написал Мальцев в своих социальных сетях, обратившись к супруге Алёне.

Артём и Алёна также воспитывают сына, которого зовут Матвей.

Фото: из личного архива Артёма Мальцева

30-летний Мальцев — мастер спорта международного класса, он принимал участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Артём занял пятое место в личном коньковом спринте и стал четвёртым в марафоне, который был сокращён до 30 км. Однако данные результаты не позволили уроженцу Нижнего Новгорода попасть в состав мужской эстафеты. Мужская сборная России завоевала золотые медали турнира.

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