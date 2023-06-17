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«Забрали мальца». Артём Мальцев опубликовал фото с выписки новорождённого сына

«Забрали мальца». Артём Мальцев опубликовал фото с выписки новорождённого сына
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете, российский лыжник Артём Мальцев опубликовал в социальных сетях фотографии с выписки своего второго ребёнка из родильного дома.

«Забрали маленького мальца», — подписал снимки Мальцев.

Фото: из личного архива Артёма Мальцева

Фото: из личного архива Артёма Мальцева

Напомним, 14 июня Мальцев второй раз стал отцом. Супруга Алёна родила ему ещё одного сына, первого зовут Матвей.

30-летний Мальцев — мастер спорта международного класса. Он принимал участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Артём занял пятое место в личном коньковом спринте и стал четвёртым в марафоне, который был сокращён до 30 км. Однако эти результаты не помогли уроженцу Нижнего Новгорода попасть в состав мужской эстафеты. Мужская сборная России завоевала золотые медали турнира.

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