«Забрали мальца». Артём Мальцев опубликовал фото с выписки новорождённого сына

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в эстафете, российский лыжник Артём Мальцев опубликовал в социальных сетях фотографии с выписки своего второго ребёнка из родильного дома.

«Забрали маленького мальца», — подписал снимки Мальцев.

Фото: из личного архива Артёма Мальцева

Фото: из личного архива Артёма Мальцева

Напомним, 14 июня Мальцев второй раз стал отцом. Супруга Алёна родила ему ещё одного сына, первого зовут Матвей.

30-летний Мальцев — мастер спорта международного класса. Он принимал участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Артём занял пятое место в личном коньковом спринте и стал четвёртым в марафоне, который был сокращён до 30 км. Однако эти результаты не помогли уроженцу Нижнего Новгорода попасть в состав мужской эстафеты. Мужская сборная России завоевала золотые медали турнира.